Déploiement 5G juin 2021 : Free continue de faire mieux que les autres

L’Arcep partage les données concernant le déploiement de la 5G pour juin 2021. On peut dire que les mois se suivent et se ressemblent, puisque Free Mobile est encore très loin devant les trois autres opérateurs.

L’observatoire du déploiement de l’Arcep pour juin 2021 révèle que Free Mobile a déployé 778 nouveaux sites 5G en l’espace d’un mois. L’opérateur de Xavier Niel en compte 9 574 au total dans toute la France. Une nouvelle fois, il mise beaucoup sur le 700 MHz et un peu sur le 3,5 GHz.

Bouygues Telecom est le deuxième opérateur qui a été le plus actif. Il a ajouté 153 nouveaux sites 5G à son réseau, pour un total de 2 639 en France. Une bonne partie concerne le 2,1 GHz et le reste se situe au niveau du 3,5 GHz. Orange est troisième avec 136 nouveaux sites 5G, pour un total de 1 659. Pour le coup, il mise beaucoup sur le 3,5 GHz et un peu sur le 2,1 GHz. Enfin, il y a SFR avec 100 nouveaux sites 5G et un total de 1 520 dans l’Hexagone. L’opérateur au logo rouge se focalise sur les bandes de fréquences 2,1 GHz et 3,5 GHz.

L’Arcep partage également la cartographie des sites 5G ouverts commercialement par opérateur, comme c’est le cas tous les mois.