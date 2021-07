Loki (Disney+) : la saison 2 officialisée pour la série Marvel

Marvel a confirmé qu’il y aura bel et bien une saison 2 pour sa série Loki sur Disney+. C’est au moment du générique du dernier épisode de la saison 1, disponible aujourd’hui, que l’on peut voir le message « Loki reviendra en saison 2 ».

Loki est la troisième série Marvel sur Disney+, mais la première à avoir le droit à une saison 2. WandaVision a été la première série du MCU en streaming, mais une nouvelle saison n’est pas programmée comme l’a déjà annoncé Elizabeth Olsen, qui joue Wanda Maximoff. L’autre série est Falcon et le Soldat de l’Hiver. C’est un peu flou à ce stade, mais il est possible que la série s’arrête là. En effet, Marvel prépare le film Captain America 4 et au vu de ce qu’il se passe avec le personnage de Sam Wilson dans la série, on peut facilement imaginer que le prochain film sera ni plus ni moins qu’une suite.

Il y a beaucoup d’éléments inconnus concernant la saison 2 de Loki. La plus importante est la date de sortie : Marvel ne communique pas sur le sujet pour l’instant. Le studio ne communique rien de particulier en réalité. Il faudra donc attendre avant de connaître les premiers détails.

D’autres séries Marvel sont prévues sur Disney+. Il y a notamment Hawkeye, Ms. Marvel, She-Hulk et un autre programme en rapport avec le Wakanda. Citons également Whaf If…? qui arrivera le 11 août. Du côté des films, le prochain sera Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux en septembre, Les Éternels en novembre et Spider-Man : No Way Home en décembre.