Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux a le droit à une nouvelle bande-annonce

Marvel propose aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. La première avait été publiée le 14 avril dernier. La nouvelle comprend plus d’actions.

La nouvelle nouvelle bande-annonce de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux montre Shang-Chi (Simu Liu), un jeune super-héros dont le parcours de découverte de soi se déroule dans une histoire inédite. Destin Daniel Cretton, le réalisateur du film et l’un des scénaristes, est ravi de porter l’histoire de Shang-Chi sur grand écran. « Le principal problème de Shang-Chi dans sa vie est ancré dans le fait qu’il ne sait pas qui il est vraiment », explique le réalisateur. « Il doit apprendre à s’approprier chaque partie de lui-même. S’il ne s’autorise pas à tout regarder — le bon, le mauvais, la lumière et l’obscurité — et à tout posséder, il ne pourra pas atteindre son plein potentiel », poursuit-il.

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux sera le premier film Marvel à sortir en exclusivité dans les salles de cinéma depuis plus de deux ans. Black Widow, qui sort début juillet, sera disponible en simultané au cinéma et sur Disney+ (dans quelques pays, mais pas en France).

La date de sortie de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux au cinéma est le 1er septembre 2021. Il fait partie de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel (MCU).