Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux : une première bande-annonce pour le nouveau film Marvel

Marvel dévoile aujourd’hui la bande-annonce de son prochain film, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. Il sortira le 1er septembre 2021 au cinéma. L’univers change des autres films du MCU. Certaines personnes pourraient même ne pas forcément faire un rapprochement.

Première bande-annonce pour Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux

Le film revisitera le Mandarin, le méchant qui était incarné dans Iron Man 3 par Ben Kinsgley. Cependant, ce Mandarin s’est avéré être un acteur et Tony Leung est maintenant prêt à incarner le sinistre méchant, qui obtient des pouvoirs mystiques grâce à 10 anneaux magiques, comme le suggère le titre.

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux va être le premier film de l’univers cinématographique Marvel à être centré sur un personnage asiatique et avec une équipe de tournage elle aussi asiatique. On retrouve le réalisateur Destin Daniel Cretton et le scénariste David Callaham. Michelle Yeoh, Awkwafina, Ronny Chieng, Tony Leung, Fala Chen, Meng’er Zhang et Florian Munteanu sont au casting.

Le film aurait dû sortir en début d’année. Mais Covid-19 oblige, Marvel a décidé de le reporter. Il y a eu un premier report en mai, puis en juillet et voilà maintenant septembre. Et avant lui, les fans de Marvel pourront découvrir Black Widow. Le film sortira le 7 juillet prochain.