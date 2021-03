Black Widow sortira simultanément sur Disney+ et au cinéma (sauf en France ?)

Black Widow sortira finalement le 9 juillet 2021 en streaming sur Disney+, en plus d’une sortie au cinéma. Ce sera du moins le cas aux États-Unis. En France, la sortie devrait avoir lieu le 7 juillet au cinéma. Nous ne devrions pas avoir l’offre de streaming au lancement par contre.

Black Widow sur Disney+ et au cinéma en même temps

La disponibilité de Black Widow sur Disney+ nécessitera Premier Access. Il s’agit d’un système où Disney+ propose l’achat de nouveaux films, en plus de l’abonnement mensuel. Le premier film à avoir Premier Access a été Mulan. Ce fut plus récemment le cas avec Raya et le dernier dragon. Le nouveau film Marvel va s’ajouter à la liste. Le prix sera de 30 dollars aux États-Unis.

La France fait partie des pays où Premier Access n’est pas disponible. Nous avons dû attendre plusieurs mois avant d’avoir Mulan sur Disney+ (sans surcoût) ou en Blu-ray. Ce sera la même chose pour Raya et le dernier dragon. Tout porte à croire que le scénario va se répéter avec Black Widow.

Black Widow in theaters July 9 and on #DisneyPlus with Premier Access. Additional fees required. pic.twitter.com/nXBjsHoXtY — Disney+ (@disneyplus) March 23, 2021

Deux scénarios sont possibles en France. Soit les cinémas sont ouverts en juillet et dans ce cas le film sortira en salles. Soit les cinémas sont fermés et il faudra attendre la fin de l’année pour l’avoir sur Disney+ sans surcoût. Un troisième scénario hypothétique est l’arrivée de Premier Access en France. Mais cela ne semble pas d’actualité.

Il est bon de noter que Black Widow devait initialement sortir en mai. Il y a donc un report de deux mois. Cela a un impact sur l’univers cinématographique Marvel (MCU). En effet, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings devait sortir en juillet. Ce sera finalement le 3 septembre 2021 aux États-Unis (certainement le 1er septembre en France).

Des changements pour Cruella et Luca

Parmi les autres changements, Disney annonce que le film Luca de Pixar ne sortira finalement pas au cinéma. Il verra le jour directement en streaming sur Disney+ sans Premier Access le 18 juin. La France devrait donc être concernée par cette sortie.

Aussi, Cruella avec Emma Stone connaîtra le même sort que Black Widow. Le film sortira le 28 mai prochain sur Disney+ avec Premier Access et au cinéma (du moins aux États-Unis).