Captain America 4 est en préparation chez Marvel

Marvel travaille en ce moment sur le film Captain America 4 avec Malcolm Spellman, le créateur de la série Falcon et le Soldat de l’Hiver. Selon The Hollywood Reporter, il prépare le quatrième film et sera le scénariste aux côtés de Dalan Musson. Celui-ci a participé à l’écriture de la série.

Captain America 4 va voir le jour

Il n’y a pour l’instant pas d’information sur le casting pour Captain America 4. Mais ceux qui ont vu le sixième et dernier épisode de Falcon et le Soldat de l’Hiver, qui a vu le jour hier sur Disney+, peuvent déjà se faire une idée. Attention spoilers : Sam Wilson, interprété par Anthony Mackie, est devenu Captain America dans la série Marvel. Il succède ainsi à Steve Rogers (Chris Evans) et John Walker (Wyatt Russell). On peut facilement imaginer qu’Anthony Mackie aura le rôle-titre dans le prochain film de l’univers cinématographique Marvel (MCU). Le retour de Sebastian Stan (James Barnes), Wyatt Russell et Emily VanCamp (Sharon Carter) est également possible, tout particulièrement cette dernière au vu de la scène post-générique du dernier épisode.

Aucune information n’existe à ce stade sur le scénario, le casting et encore moins sur la date de sortie du film. Les fans de Falcon et le Soldat de l’Hiver peuvent en tout cas se rassurer et se dire qu’ils vont, semble-t-il, retrouver les différents personnages. On peut donc imaginer qu’il n’y aura pas de saison 2 et que Captain America 4 sera d’une certaine façon une suite.

Déjà trois films avec Chris Evans

Pour rappel, il y a eu trois films Captain America avec Chris Evans dans le rôle principal. Les films sont sortis en 2011, 2014 et 2016. La dernière apparition du super-héros avec Chris Evans remonte au film Avengers : Endgame en 2019, où il a donné son célèbre bouclier à Sam Wilson. Ce thème est justement abordé dans la série Falcon et le Soldat de l’Hiver.