State of Play juillet 2021 : résumé des jeux PlayStation annoncés

Sony a organisé un State of Play de 30 minutes en ce mois ce juillet et c’est l’occasion de résumer les différents jeux qui ont été présentés. Il y a eu un accent tout particulier sur Deathloop de Bethesda et sur d’autres titres venant de studios indépendants.

Deathloop

Rôder furtivement sur les toits ou traverser les rues de Blackreef sous une grêle de balles. Trouver une entrée cachée ou faire irruption par la porte d’entrée. Il existe de nombreuses façons d’atteindre vos cibles dans Deathloop.

Disponible le 14 septembre 2021 sur PS5 et PC

Death Stranding Director’s Cut

Dans le futur, un événement mystérieux connu sous le nom de Death Stranding a ouvert une porte entre les vivants et les morts, conduisant à des créatures grotesques de l’au-delà errant dans un monde déchu, marqué par une société désolée.

Disponible le 24 septembre 2021 sur PS5.

Moss: Book II

L’histoire reprend là où elle s’est arrêtée, après le sauvetage réussi d’Argus, l’oncle de Quill.

Arrivée prévue sur PlayStation VR, mais pas de date de sortie

Arcadegeddon

Lancez-vous et jouez avec jusqu’à trois amis dans ce jeu de tir multijoueur coopératif en constante évolution. Explorez de multiples biomes, des mini-jeux, trouvez des coffres cachés et battez de nombreux ennemis et boss.

Disponible en accès anticipé aujourd’hui. Jeu dans sa version complète en 2022 sur PS5 et PC.

Tribes of Midgard

Midgard est assiégée par des visiteurs indésirables. Des créatures mythiques, des esprits mortels et des brutes gigantesques menacent de provoquer le Ragnarök, la fin du monde ! C’est à vous, un puissant Einherjar, d’interrompre votre glorieux festin au Valhalla et de retourner à Midgard. Là, vous devrez devenir l’ultime Viking et survivre, voire prospérer, pour sauver votre village et le monde de la destruction totale.

Disponible sur PS4 et PS5 le 27 juillet 2021

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Après que les animaux de Torch City ont été vaincus par la Légion des robots lors de la guerre de résistance il y a six ans, l’ancien combattant de la résistance Rabbit Rayton a gardé un profil bas. Mais avec l’arrestation de ses amis, il n’a d’autre choix que d’enfiler son poing métallique géant et de combattre les oppresseurs. Il ne se doutait pas, cependant, qu’il allait bientôt se retrouver pris dans une conspiration impliquant la Légion, la Résistance et le Gang des Rats.

Disponible sur PS4 et PS5 le 7 septembre 2021.

Hunter’s Arena Legends

Le jeu de combat qui mêle corps-à-corps et magie rejoint la sélection PlayStation Plus le mois prochain.

Sifu

Ce jeu d’action à la troisième personne, qui propose des combats intenses au corps à corps, vous met aux commandes d’un jeune étudiant en kung-fu sur le chemin de la vengeance.

Disponible sur PS4, PS5 et PC au début de 2022.

JETT: The Far Shore

À la recherche d’un nouveau foyer, explorez une planète mystérieuse.

Disponible sur PS4 et PS5 plus tard en 2021.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Incarnez Tanjiro Kamado, un tueur de démons qui a pour mission de venger sa famille assassinée et de rendre sa forme humaine à sa sœur Nezuko, transformée en démon, et de vaincre les démons qui menacent l’humanité.

Disponible sur PS4 et PS5 le 15 octobre 2021.

Lost Judgment

De la part des créateurs de Yakuza, Lost Judgment mêle récit noir et enquêtes riches en action dans un thriller mystérieux. Avec de nouvelles affaires à résoudre dans un nouveau lieu, prenez le contrôle du détective Takayuki Yagami dans le prochain jeu d’action du studio Ryu Ga Gotoku. Avez-vous ce qu’il faut pour résoudre le crime parfait ?