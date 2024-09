State of Play : ce serait pour très bientôt… mais il pourrait y avoir des déçus

Après le tollé quasi général (sauf chez certains médias et influenceurs) qui a suivi l’annonce de la PS5 Pro et la confirmation de son tarif indécent, il était sans doute temps que Sony montre de quoi cette console est réellement capable (au-delà des zooms ridicules de Digital Foundry sur de petits groupes de pixels). Le journaliste Jeff Grubb, généralement bien informé sur le marché du JV, annonce tout de go que le prochain State of Play de PlayStation se tiendra le mardi 24 septembre. Logiquement me direz-vous, Sony devrait y présenter les prochains gros jeux des studios PlayStation qui mettront évidemment en valeur les performances de la PS5 Pro (45% supérieures à celles de la PS5), d’autant que PlayStation joue au pingre depuis 2 ans (un jeu Spider-man, Astrobot et le ratage Concord, c’est très peu) et ne montre pas grand-chose de ses prochains projets.

Malheureusement pour les joueurs PlayStation, Grubb croit savoir que le prochain State of Play ne concernera une fois encore que des jeux de studios tiers, même si l’on sait qu’un remaster d’Horizon Zero Dawn est en cours de développement (encore un remaster me direz-vous…). Pour Grubb cependant, il y aura bien un remaster de présenté, mais pas d’Aloy à l’horizon (hum, désolé pour le jeu de mot).