Sony annonce un State of Play pour jeudi : 30 minutes de jeux PlayStation

Quelques minutes après l’annonce de Nintendo pour la Switch avec un écran OLED, Sony annonce un State of Play qui aura lieu le 8 juillet à 23 heures (heure française). Le rendez-vous aura une durée de 30 minutes et sera l’occasion de découvrir des jeux PS5 essentiellement. Ce sera à suivre sur Twitch ou YouTube.

Ce State of Play sera l’occasion de découvrir une nouvelle fois Deathloop avec une séquence de gameplay de neuf minutes montrant Colt se déplaçant furtivement sur les toits à l’aide de ses compétences ou foncer en tirant sur tout ce qui bouge pour semer le chaos. L’île de Blackreef offre de nombreuses possibilités, comme le note Sony.

En plus de ce long aperçu du prochain titre sanglant de Bethesda, Sony partagera des informations sur des jeux créés par des studios indépendants et des développeurs tiers. À noter qu’il n’y aura pas d’annonce ou de gameplay du prochain God of War, de Horizon Forbidden West ou de la prochaine génération du PlayStation VR. « Restez connectés cet été, car nous aurons bientôt plus d’infos pour vous », indique simplement Sony à ce sujet. Doit-on comprendre qu’un autre State of Play aura lieu dans quelques semaines ? On dirait bien.