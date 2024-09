Un State of Play annoncé pour demain avec plus de 20 jeux PS5/PS VR2

Sony annonce la tenue d’un nouveau State of Play qui aura lieu le 24 septembre à 23h59 (heure française). En réalité, ce sera le 25 septembre à minuit, mais Sony préfère évoquer le rendez-vous une minute plus tôt pour la France afin que ce soit techniquement le 24 septembre comme pour d’autres pays (notamment sur le continent américain).

Un State of Play pour demain

Sur le blog PlayStation, Sony indique :

Le State of Play sera de retour demain ! Rejoignez-nous en direct pour découvrir des annonces sur plus de 20 titres PS5 et PS VR2 venant de studios aux quatre coins du globe. Cette émission de plus de 30 minutes commencera le 24 septembre à 23h59 heure de Paris sur YouTube et Twitch et sera diffusée en anglais et en japonais. À demain !

Comme à chaque fois, Sony ne dit rien sur les annonces qui auront lieu. Néanmoins, il est possible de deviner quelques annonces.

Le programme précédemment annoncé par les PlayStation Studios comprend un remaster du jeu d’horreur Until Dawn (qui sera lancé en octobre), Fairgame$ de Haven Studios, Marathon de Bungie, Wolverine d’Insomniac Games et Lego Horizon Adventures, un remake familial du jeu original Horizon Zero Dawn. Il y a aussi le jeu Horizon Zero Dawn Remastered, qui n’a pas encore été annoncé et qui pourrait être révélé officiellement demain.

On peut aussi s’attendre à des annonces de la part des partenaires de PlayStation. Le remake de Silent Hill 2 de Konami sortira bientôt et l’éditeur a un remake de Metal Gear Solid 3 qui attend. Monster Hunter Wilds de Capcom et Death Stranding 2 : On The Beach de Kojima Productions se profilent également à l’horizon 2025.

Enfin, on peut se douter que Sony communiquera les prix pour les PS5 et PS5 Pro en ce qui concerne l’édition spéciale pour les 30 ans de PlayStation. Une fuite ce matin a déjà dévoilé le prix pour la PS5.