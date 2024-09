PS5 et PS5 Pro : Sony annonce une édition grise limitée pour les 30 ans de PlayStation

Sony fête les 30 ans de PlayStation en annonçant une édition limitée de la PS5 et de la nouvelle PS5 Pro, annoncée il y a quelques jours. L’édition limitée reprend les couleurs de la première PlayStation sortie en 1994 au Japon et l’année suivante en Europe.

« Pour célébrer ce 30e anniversaire, nous devions créer quelque chose qui honore l’histoire et la joie que la PlayStation nous a apportée à tous », a déclaré Hideaki Nishino, directeur général de la plateforme PlayStation. Toutes les consoles et tous les accessoires sont moulés dans le gris classique de la première PlayStation et arborent le logo multicolore de la console de 1994.

En plus des consoles, on retrouve les manettes DualSense et DualSense Edge. Là encore, l’apparence se rapproche beaucoup du code couleur de la première PlayStation. Même le PlayStation Portal a le droit à son édition, c’est dire.

Sony fait savoir qu’il n’y aura que 12 300 exemplaires de la PS5 Pro en édition limitée. Le pack comprend la console, le support vertical, la manette DualSense, la manette DualSense Edge, une station de charge et un cover gris dédié pour ceux qui utiliseront le lecteur de disque vendu à part. Il y a par ailleurs un connecteur de câble qui s’inspire de celui de la manette de la première PlayStation, quatre attaches de câble représentant les symboles sacrés, ainsi qu’un autocollant, un poster et un trombone.

Pour sa part, la PS5 standard comprendra les accessoires similaires, mais il n’y aura qu’une manette DualSense et la station de charge ne sera pas incluse.

Sony ne donne aucun prix pour le moment. Les précommandes débuteront le 26 septembre sur le site PlayStation Direct. La commercialisation se fera le 21 novembre.