Marvel : d’autres prequels, comme Black Widow, sont envisagés

Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a confirmé que Black Widow pourrait bien ne pas être le seul prequel du MCU. On peut donc s’attendre à d’autres films qui exploreront le passé des personnages.

C’est à l’occasion d’une conférence de presse pour la promotion de Black Widow que Kevin Feige a fait allusion à de potentiels autres prequels pour Marvel. « Il est certain que ce film et cette histoire sont un cas particulier pour Natasha », a déclaré Kevin Feige, soulignant la pertinence de Natasha Romanoff. « Mais la notion d’exploration du passé, du présent et du futur du MCU est certainement dans les cartes pour tous nos personnages. Cette histoire particulière de ce casting particulier est très personnelle, très spécifique à Natasha », a-t-il ajouté.

Il n’y a pour l’instant pas la moindre information quant au potentiel prequel qui verra le jour après Black Widow du côté de Marvel. Le studio semble en tout cas avoir des idées en interne, mais il faudra patienter pour en savoir un petit peu plus.

Black Widow sortira au cinéma le 7 juillet prochain. Le film se déroule entre Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War, quand Natasha Romanoff, jouée par Scarlett Johansson, était une fugitive recherchée. Ce sera le premier film de la phase 4 du MCU. Il sera suivi par Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux en septembre, Les Éternels en novembre et Spider-Man : No Way Home en décembre. Après cela, Doctor Strange in the Multiverse of Madness sera le prochain film à apparaître sur la liste de la phase 4 du MCU et sera le premier film Marvel de 2022.