Cyberpunk 2077 revient sur le PlayStation Store, mais attention à la version PS4

Comme prévu, le jeu Cyberpunk 2077 marque aujourd’hui son retour sur le PlayStation Store. Mais les joueurs avec une PS4 ont le droit à un avertissement, les prévenant d’une expérience tout sauf excellente.

Le compte Twitter officiel de Cyberpunk 2077 note qu’il est une nouvelle fois possible de jouer au jeu sur PS4 et PS5. Il y aura également une mise à jour gratuite au second semestre de 2021 pour une mise à niveau sur la PS5. En l’état, les joueurs avec une PS5 peuvent seulement profiter de la version PS4 du jeu.

Un message spécifique est adressé aux joueurs avec une PS4. Voici ce qu’on peut lire :

Users may continue to experience some performance issues with the PS4 edition while we continue to improve stability across all platforms. The PS4 Pro and PS5 versions of the game will provide the best experience on PlayStation.

