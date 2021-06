Cyberpunk 2077 de retour sur le PlayStation Store le 21 juin

CD Projekt annonce que son jeu Cyberpunk 2077 va être de nouveau disponible sur le PlayStation Store, et ce dès le 21 juin. Le studio a brièvement annoncé la nouvelle dans un communiqué adressé à ses investisseurs.

Dans la foulée, Sony confirme le retour de Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store pour le 21 juin. Mais le groupe note que l’expérience sur PS4 ne devrait pas être très bonne. « Les utilisateurs continueront à rencontrer des problèmes de performance avec l’édition PS4, tandis que CD Projekt Red continue à améliorer la stabilité sur toutes les plateformes. Sony Interactive Entertainment (SIE) recommande de jouer le titre sur PS4 Pro ou PS5 pour une expérience optimale », a fait savoir un porte-parole.

Cyberpunk 2077 a vu le jour en décembre dernier et était rempli de bugs à sa sortie, au point que l’expérience de jeu était tout sauf optimale. Toute une polémique est née et certains groupes ont décidé d’agir. Sony, par exemple, a retiré le titre du PlayStation Store le 17 décembre au vu des nombreuses plaintes des joueurs. Il a également remboursé les joueurs, tout comme Microsoft du côté de la Xbox.

Depuis, CD Projekt a sorti plusieurs mises à jour qui corrigent un nombre impressionnant de bugs à chaque fois. Et pourtant, le jeu n’est toujours pas parfait à ce jour, cela explique l’arrivée d’autres mises à jour pour les prochains mois. Aussi, une version mise à niveau pour PS5 et Xbox Series X/S doit voir le jour au second semestre de 2021 si tout se passe bien.