Cyberpunk 2077 : la mise à jour 1.06 est déjà là, et elle corrige le vilain bug de sauvegarde

Elle était attendue pour janvier, mais les équipes de CD Projekt Red ont visiblement mis les bouchées doubles pour que le cadeau soit livré pendant les fêtes : la mise à jour 1.06 de Cyberpunk 2077 est déjà disponible ! Cette dernière corrige un nombre incalculable de soucis d’affichages et de performances, mais surtout, élimine le très méchant bug de sauvegarde qui affectait principalement la version PC. Pour rappel, les sauvegardes un peu lourdes pouvaient être corrompues, et donc perdues. On imagine la tête du joueur qui voit ses 6 dernières heures de jeu partir en fumée…

Hotfix 1.06 is available on PC and consoles!

Here is the full list of changes: https://t.co/z7vI1cCQri pic.twitter.com/TYFqC7Kv4d

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 23, 2020