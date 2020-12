Cyberpunk 2077 : votre sauvegarde peut être corrompue en collectant beaucoup d’objets

Joueurs de Cyberpunk 2077, attention : votre sauvegarde peut être corrompue si vous collectez trop d’objets dans le jeu. Ce problème assez gênant s’ajoute à la longue liste des bugs du titre de CD Projekt RED.

Plusieurs joueurs de Cyberpunk 2077 ont remarqué ce problème de sauvegarde corrompue. Ils ont posté leurs messages sur Reddit et sur GOG. Ce serait, semble-t-il, uniquement un souci sur la version PC du jeu et non sur la version console. La taille maximum d’une sauvegarde semble être de 8 Mo. Au-delà, le jeu affiche une erreur et les joueurs se retrouvent coincés.

CD Projekt RED a confirmé le problème de sauvegarde corrompue. Le studio indique :

Malheureusement, la sauvegarde est corrompue et ne peut pas être récupérée. Veuillez utiliser un ancien fichier de sauvegarde pour continuer à jouer et essayez de conserver une quantité moindre d’objets et de matériel créés. Si vous avez utilisé le glitch de duplication des objets, veuillez charger un fichier de sauvegarde qui n’est pas affecté par ce problème. La limite de taille du fichier de sauvegarde pourrait être augmentée dans l’un des futurs correctifs, mais les fichiers corrompus resteront ainsi.

Vous l’avez compris : les joueurs qui ont le problème de sauvegarde sont coincés. CD Projekt RED a récemment proposé la mise à jour 1.05 pour Cyberpunk 2077. Il faudra probablement attendre la mise à jour 1.06 pour le correctif en rapport avec les sauvegardes. Celui-ci devrait arriver en janvier 2021. Les joueurs peuvent l’espérer en tout cas. Surtout que le souci concerne surtout ceux qui ont joué de longues heures. Patience…