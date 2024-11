Cyberpunk 2077 : une mise à jour pour la PS5 Pro n’est pas prévue

Les fans de Cyberpunk 2077 espéraient une mise à jour optimisée pour la PlayStation 5 Pro, la nouvelle console de Sony disponible au prix de 800 euros. Cependant, CD Projekt a confirmé qu’aucune mise à jour de ce type n’était prévue. Dans une réponse sur X (ex-Twitter) à un fan, le studio polonais a précisé : « Nous n’avons actuellement pas de projets pour un patch sur la PS5 Pro ».

Bien que Cyberpunk 2077 ait de jolis graphismes, il n’est pas surprenant que certains joueurs attendent une version améliorée du jeu pour la PS5 Pro, d’autant plus qu’il a souffert de problèmes de performance à sa sortie. Cependant, CD Projekt semble privilégier d’autres projets ambitieux, tels que The Witcher 4 (le premier jeu d’une nouvelle trilogie se déroulant dans l’univers de The Witcher), ainsi que la suite de Cyberpunk, un remake du premier jeu The Witcher et un jeu avec une nouvelle licence. Oui, ça fait beaucoup de titres en rapport avec The Witcher.

Il faut rappeler que Cyberpunk 2077 a déjà bénéficié en février 2022 d’une mise à jour sur PlayStation 5 et Xbox Series X, offrant un mode performance à 60 FPS et 4K ou un mode ray tracing à 30 FPS.

Pourtant, bien que la PS5 Pro ait réussi à améliorer certains jeux, elle a aussi engendré des problèmes techniques inattendus pour d’autres titres, tels que le remake de Silent Hill 2 ou Star Wars Jedi: Survivor. CD Projekt semble donc vouloir éviter d’ajouter une couche supplémentaire de complexité à ses projets déjà en cours.