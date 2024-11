La PS5 Pro est disponible à l’achat (mais le lecteur blu-ray est introuvable)

Après une présentation épique et des réactions assez mitigées, principalement à cause de son prix extrêmement élevé, la PS5 Pro est disponible à l’achat en France, et ailleurs. Avant de passer commande, il est sans doute bon de rappeler quelques points techniques, à savoir que la PS5 Pro est équipée d’un CPU x86-64-AMD Ryzen Zen 2 8-core/16-thread, d’un GPU à 60 cu (Compute Units) dont la puissance de calcul est désormais officiellement confirmée à 16,7 Tflops (et non 33 tflops, un rectificatif que nous faisions déjà dans nos précédents articles sur le sujet), de 16 Go de mémoire GDDR6 + 2 Go de RAM DDR5 réservées au système, sans oublier le PSSR (un équivalent du DLSS qui permet d’upscaler l’image en 4K sans trop de pertes en performances, et des capacités de ray-tracing largement revues à la hausse (des fonctions de lancers de rayons tirant parti de l’archi RDNA 4).

La machine est équipée en standard de 2 To de stockage, mais ne dispose pas de lecteur Blu-ray pour les jeux en physique. Un lecteur optionnel peut être acheté au prix unitaire de 119 euros pour lire les jeux en version boîte (comme ici chez Carrefour), mais malheureusement, ce dernier n’est disponible presque nulle part à l’heure d’écrire ces lignes.

La PS5 Pro est disponible à l’achat au prix de 799 euros :