Cyberpunk 2077 retiré du PlayStation Store, Sony rembourse les joueurs

Sony a pris la décision de retirer Cyberpunk 2077 du PlayStation Store jusqu’à nouvel ordre. Le jeu de CD Projekt est rempli de bugs et les joueurs ne sont pas contents à ce sujet. Il y a déjà eu une mise à jour, mais cela ne suffit pas. Sony a donc décidé de faire le nécessaire.

Cyberpunk 2077 disparaît du PlayStation Store

Suite au retrait de Cyberpunk 2077, Sony a décidé de rembourser les joueurs PS4 et PS5. Voici ce que Sony indique sur son site :

SIE fait tout son possible pour assurer la satisfaction de tous ses clients, c’est pourquoi nous avons décidé d’offrir un remboursement complet à tous les joueurs ayant acheté Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store. SIE va également retirer Cyberpunk 2077 du PlayStation Store jusqu’à nouvel ordre. Une fois que nous aurons vérifié que vous avez bien acheté Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store, nous commencerons le processus de remboursement. Veuillez noter que le délai de remboursement peut varier en fonction de votre moyen de paiement ou de votre institution financière.

Cyberpunk 2077, gros jeu… et gros bugs

Le vrai problème avec Cyberpunk 2077 est que le jeu comprend beaucoup de bugs. De plus, l’expérience sur PlayStation 4 et Xbox One est vraiment mauvaise. Les textures ne sont pas détaillées et le chargement de certains éléments est très long. CD Projekt a récemment reconnu qu’il aurait dû davantage se pencher sur ce sérieux problème avant de sortir le jeu.

CD Projekt a eu une grosse pression avec Cyberpunk 2077. Il s’agissait de l’un des jeux les plus attendus pour l’année. Malheureusement, l’expérience n’est pas excellente. Même sur PC, il faut une certaine configuration pour jouer convenablement. Et encore, certains joueurs sont obligés de baisser la qualité des graphismes pour avoir une partie fluide. En revanche, le cloud gaming avec Stadia offre une bonne expérience générale.