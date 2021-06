La Xbox One fera tourner les jeux Xbox Series grâce à xCloud

Vous voulez jouer aux jeux des Xbox Series, mais n’avez qu’une Xbox One ? Bonne nouvelle, vous pourrez en profiter sans changer de console grâce à xCloud. Microsoft a discrètement évoqué ce point dans son résumé de l’E3 2021.

En d’autres termes, la Xbox One, qui a vu le jour en 2013, pourra faire tourner des jeux comme Microsoft Flight Simulator, alors qu’il est uniquement disponible sur PC et Xbox Series (le 27 juillet) grâce à xCloud. Les serveurs de Microsoft vont s’occuper de tout et la Xbox One ne fera que réceptionner le flux vidéo et le son. Bien évidemment, les commandes au niveau de la manette seront envoyées sur les serveurs pour que le joueur ait le contrôle.

Microsoft ne donne pour l’instant pas d’information sur la date de disponibilité de xCloud sur la Xbox One. Il semble peu probable que ce soit prêt le mois prochain pour Microsoft Flight Simulator, Microsoft aurait déjà communiqué une date sinon. Mais une arrivée dans le courant du second semestre de 2021 est assez logique.

Microsoft a déjà dit que la vente de consoles est une partie des revenus et non la seule. Il faut dire que xCloud est intéressant pour le groupe, puisque c’est un abonnement et donc une rentrée d’argent tous les mois. Cela explique d’ailleurs pourquoi la société comme proposer son service de cloud gaming un peu partout, dont sur les téléviseurs connectés et même sur les Xbox Series. Ce sera un moyen pour les joueurs de tester un titre, comme l’a récemment annoncé Microsoft.