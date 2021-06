Microsoft va proposer xCloud sur les TV avec une app et une clé HDMI

Microsoft compte proposer son service xCloud sur les téléviseurs de différents constructeurs. Il ne sera pas nécessaire d’avoir une Xbox pour jouer aux jeux. Ceux qui le voudront pourront passer par une application et profiter du service de cloud gaming. Ils auront seulement à connecter une manette à leur TV.

« Xbox travaille actuellement avec les fabricants d’écrans de télévision pour intégrer directement l’expérience Xbox dans les télévisions connectées sans qu’aucun autre appareil ne soit nécessaire, une manette suffira », indique Microsoft. Il n’y a pas d’informations sur les constructeurs. Mais on peut se douter que Microsoft discute avec les plus gros, dont Sony, LG et Samsung pour ne citer qu’eux. Il n’y a pas non plus de détail sur la date de disponibilité.

L’arrivée de xCloud sur les téléviseurs va permettre à Microsoft d’attirer beaucoup de monde d’un coup. Certes, le groupe ne vendra pas de Xbox Series S ou Xbox Series X, mais il gagnera tout de même de l’argent parce que l’accès à xCloud qui est inclus dans l’offre Xbox Game Pass Ultimate. Celle-ci coûte 12,99€/mois et propose un catalogue de plus de 100 jeux (avec des nouveautés tous les mois), le Xbox Live et d’autres bonus. D’ailleurs, Microsoft dit réfléchir à d’autres formules. On peut donc imaginer que xCloud pourrait un jour être proposé seul à un prix plus attractif.

Toujours dans l’idée d’attirer du monde, Microsoft veut proposer une clé HDMI pour là encore accéder à xCloud depuis un téléviseur ou n’importe quel moniteur. Ce projet avait été teasé l’année dernière. Il n’y a pas de nouvelles informations pour l’instant.