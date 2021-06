Microsoft Flight Simulator : atterrissage imminent sur Xbox Series X/S

Si l’on s’en tient au calendrier de Microsoft, l’excellent Flight Simulator de la team Asobo débarquera sur les consoles Xbox Series X et Xbox Series S durant l’été. Il y a fort à penser que la firme de Redmond ne sera pas en retard : si l’on en croit Tom Warren, journaliste pour The Verge, Microsoft a dévoilé une version 4K du titre tournant sur Xbox Series X lors d’une session pré-E3, et le jeu pourrait être disponible directement sur Xbox Series dès la fin de la conférence Bethesda prévue dimanche soir.

during a press briefing ahead of its Xbox E3 event, Microsoft also showed off a trailer for Microsoft Flight Simulator running at 4K on Xbox Series X. The trailer will be shown on Sunday and ends with « landing on Xbox Series X|S » I think it’s safe to say it’s coming REAL soon pic.twitter.com/lshic95bMA

— Tom Warren (@tomwarren) June 10, 2021