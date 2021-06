Essayer les jeux Xbox avant de les télécharger va devenir possible

Microsoft compte proposer un système pour essayer les jeux Xbox avant de les télécharger. Ce sera disponible cette année (pas de date précise pour l’instant) et sera possible grâce à xCloud, à savoir le cloud gaming.

Vous pourrez essayer les jeux Xbox avant de les télécharger

Les joueurs sur Xbox et PC vont avoir le droit à une nouvelle option afin de tester brièvement un jeu, voir s’il leur convient et éventuellement l’acheter derrière pour le télécharger dans sa version complète. Tous les détails techniques ne sont pas connus pour l’instant. Par exemple, nous ne savons pas quelle sera la durée exacte pendant laquelle il sera possible de tester un jeu.

Il est certain que cette nouveauté à venir est intéressante, tout particulièrement pour les joueurs qui ont une petite connexion. Les jeux sont de plus en plus lourds et peuvent dépasser le cap des 100 Go. Pouvoir avoir l’équivalent d’une démo pour se faire un avis va permettre d’éviter de télécharger « inutilement » de gros jeux.

Comme dit précédemment, les détails sont plutôt légers pour l’instant. Peut-être que Microsoft nous en dira un peu plus dimanche à 19 heures, lors de sa conférence à la l’E3 2021. Ou bien il faudra attendre les prochains mois pour découvrir toute la partie technique.