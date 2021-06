Xbox Series X : Microsoft change déjà la jaquette des jeux

Il y a déjà du changement pour la jaquette des jeux Xbox Series X, alors que la console date de quelques mois à peine. Les prochains titres vont arborer un nouveau design.

Nouvelle à gauche, ancienne à droite

Comme on peut le voir, l’image du jeu prend davantage de place et le bandeau vert Xbox sur la partie supérieure a disparu. Il y a également les logos 4K et HDR dans le coin supérieur droit qui ont disparu. En revanche, Smart Delivery est toujours là et le logo « Optimisé pour Series X » fait son arrivée à cet emplacement.

La nouvelle jaquette comprend également la liste des supports en haut à gauche. Pour Halo: Infinite et Forza Horizon 5, c’est Xbox Series X et Xbox One parce que ce sont des jeux cross-gen. Mais dans le cas de Flight Simulator, il est seulement mention de la Xbox Series X.

Certains se demandent peut-être où est la mention à la Xbox Series S, puisque la console supporte exactement les mêmes jeux que la Xbox Series X. Il est bon de rappeler que la Xbox Series S n’a pas de lecteur de disque, les joueurs peuvent uniquement télécharger des jeux depuis leur console. Les joueurs avec ce modèle ne sont donc pas concernés par les versions physiques des jeux.