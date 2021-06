Windows 11 : un émulateur d’applications Android se confirme un peu plus

Faire tourner les applications Android sur Windows 11 avec un émulateur de Microsoft devrait bel et bien être possible. Ce point avait déjà été évoqué en novembre dernier et cela se confirme un peu plus aujourd’hui.

La version 1.0.23 de Windows Subsystem for Linux GUI sur GitHub comprend quelques correctifs, dont deux en rapport avec l’émulation d’applications Android : corrige la fenêtre de l’émulateur Android qui n’est pas mobile lorsqu’il n’y a pas de cadre et corrige la fenêtre de l’émulateur Android qui ne bouge pas et plante quand elle est réduite.

En novembre, les rumeurs évoquaient le projet Latte de Microsoft. Le groupe voudrait que les développeurs puissent soumettre leurs applications sur le Microsoft Store afin que les utilisateurs avec un PC puissent les faire tourner sans problème majeur. Les développeurs auraient peu de changement à faire pour avoir leurs applications sur Windows, ce qui est un bon point pour eux. Le tout serait dans un fichier au format MSIX.

Quant à Windows 11, son existence n’est pas encore officielle, mais les indices se multiplient concernant son annonce imminente. Microsoft a déjà dit qu’il présentera le 24 juin « la nouvelle génération de Windows » sans en dire plus. Mais des éléments à droite et à gauche suggèrent réellement que ce sera Windows 11 et non une mise à jour majeure de Windows 10.