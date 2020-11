Windows 10 supporterait les applications Android en 2021

Un support natif des applications Android sur Windows 10 serait en projet du côté de Microsoft. Selon Windows Central, Microsoft tâte le terrain et le support pourrait se faire en 2021 par le biais du Microsoft Store.

Les détails sont plus que légers pour l’instant pour les applications Android sur Windows 10. On peut donc imaginer que Microsoft n’en est qu’au stade de l’exploration et non du développement. Mais nous en saurons probablement davantage au fil des mois, une fois que le développement concret aura réellement commencé.

Les nouveaux Mac avec la puce M1 d’Apple peuvent faire tourner les applications iOS. Cela s’explique par la même architecture (ARM) entre les iPhone, iPad et Mac. La situation est différente avec Windows et les architectures des processeurs Intel et ADM. Supporter les applications Android sur Windows 10 risque donc d’être un travail compliqué. On peut également noter que certaines applications nécessitent les services Google Play pour fonctionner. Et porter ces services n’est pas un jeu d’enfant.

Le support des applications Android sur Windows 10 pourrait en tout cas être intéressant. Certains utilisateurs pourraient profiter sur leur PC d’applications et jeux qui n’existent que sur mobile. Il est évident qu’il est préférable d’avoir un logiciel conçu nativement pour Windows pour une meilleure expérience. Mais dans certains cas précis, l’usage d’applications mobiles peut avoir un sens.