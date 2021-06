Microsoft l’annonce : les Xbox Series X/S ne seront pas ses dernières consoles

Microsoft travaille en ce moment sur des consoles qui succéderont aux Xbox Series X et S. Ce n’est pas réellement une surprise, mais le groupe a voulu rassurer certains joueurs, étant donné qu’il se focalise beaucoup sur le cloud avec xCloud notamment.

Il y aura de nouvelles Xbox à l’avenir

« Le cloud est essentiel pour nos feuilles de route en matière de matériel et de Game Pass, mais personne ne doit penser que nous ralentissons l’ingénierie pour la console. En fait, nous l’accélérons », a déclaré Liz Hamren, vice-présidente de Microsoft chargée des expériences et des plateformes de jeu, dans un briefing vidéo présenté à la presse. « Nous travaillons déjà d’arrache-pied sur de nouveaux matériels et plateformes, dont certains ne verront pas le jour avant des années. Mais même si nous créons pour l’avenir, nous nous concentrons sur l’extension de l’expérience Xbox à plus d’appareils aujourd’hui afin de pouvoir toucher plus de gens », a-t-elle ajouté.

Pour rappel, les Xbox Series X et S ont vu le jour en novembre 2020. Nous avons donc encore le temps avant de voir les modèles qui vont leur succéder. Mais Microsoft confirme au moins que les deux modèles existants ne seront pas les dernières consoles du groupe. Certains pourraient penser que le cloud sera l’unique manière de jouer à l’avenir. Mais comme nous pouvons le voir, ce ne sera pas le cas.

« Alors que nous continuons à nous développer sur PC et mobile, la console reste notre expérience phare », a ajouté Liz Hamren. « Nous voulons offrir les consoles les plus puissantes et les plus performantes du monde, des appareils qui donnent à nos joueurs les moyens de profiter de jeux incroyables pendant des années, y compris un gameplay que nous ne pouvons même pas encore imaginer ».

Un accent sur xCloud pour l’instant

Avant de sortir de nouvelles Xbox, Microsoft va se focaliser sur xCloud. Le groupe a annoncé l’arrivée du service sur les téléviseurs et il prépare aussi une clé HDMI. Ce sera intéressant pour les téléviseurs qui ne sont pas connectés à Internet. Toujours au sujet de xCloud, les serveurs vont évoluer et passer sur l’équivalent des composants de la Xbox Series X. Aujourd’hui, c’est l’équivalent de la Xbox One S. Le changement va permettre de meilleures performances, de meilleurs graphismes et des temps de chargement plus courts.