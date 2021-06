Les serveurs de xCloud vont adopter la Xbox Series X pour plus de puissance

Microsoft va modifier les serveurs de xCloud d’ici les prochaines semaines pour basculer sur des Xbox Series X. Les joueurs auront ainsi le droit à de bien meilleures performances et des temps de chargements plus courts dans les jeux.

« La mise à jour des data centers de Microsoft avec la Xbox Series X, notre console nouvelle génération, touche à sa fin », indique Microsoft. « Cela signifie que vous pourrez profiter de temps de chargement réduits, de plus d’images par seconde et découvrir des jeux optimisés pour Xbox Series X/S », ajoute le groupe.

En l’état, les serveurs de xCloud sont l’équivalent d’une Xbox One S. Plusieurs joueurs ont notamment critiqué les temps de chargement qui peuvent parfois être vraiment longs, ce qui gâche l’expérience de jeu. Cela va bientôt changer grâce à l’amélioration des serveurs.

Outre le fait de basculer les serveurs de xCloud sur l’équivalent de Xbox Series X, Microsoft fait savoir que son service accessible depuis le Web va prochainement être disponible pour tout le monde. Il est, pour l’instant, uniquement disponible sous invitation. Il sera accessible sur les navigateurs Chrome, Microsoft Edge et sur Safari pour les utilisateurs avec un iPhone ou iPad. Ces derniers n’ont pas une application dédiée sur l’App Store parce qu’Apple a des règles trop strictes avec le cloud gaming et Microsoft (tout comme Google et Nvidia) préfère passer par une Web App pour les contourner.