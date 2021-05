La Xbox a 20 ans : Fan Fest, produits dérivés, fonds d’écrans, jeux, Microsoft organise les festivités

La Xbox première du nom a été commercialisée aux Etats-Unis le 15 novembre 2021. A l’époque de sa sortie, la Xbox disposait d’une exclusivité devenue rapidement culte, Halo: Combat Evolved, considéré alors comme une révolution pour le genre sur consoles. Pour l’année des 20 ans de la console noire et verte, Microsoft lance le grand jeu, avec une page entièrement consacrée à ce petit rappel historique. Ainsi, trouve t-on une sélection de titres en promo (dont bien sûr la collection Halo), des fonds d’écran « 20 Years of Xbox » ou « 20 Years of Xbox – Halo », des produits dérivés (casquette, mug, t-shirt, sac, coussin), et un Fan Fest (sur inscription), qui donne un « accès exclusif à des événements, à des promotions et à une sélection d’expériences en ligne Xbox ».

Un trailer réalisé pour l’occasion retrace les temps forts de ces deux décennies, et notamment le lancement des Xbox 360, Xbox One et de la next gen Xbox Series.