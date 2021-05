PS5 : un modèle avec un nouveau processeur arriverait en 2022

Sony devrait lancer une nouvelle version de sa PS5 en 2022 avec notamment un nouveau processeur. Selon Digitimes, la production de cette nouvelle console débuterait au deuxième ou au troisième trimestre de l’année prochaine.

Une nouvelle PS5 est attendue pour 2022

Une production à cette période peut suggérer une disponibilité commerciale pour la fin de l’année. La console resterait identique au modèle actuellement, visuellement parlant. Mais il y aurait des changements en interne, notamment avec un nouveau processeur d’AMD. Celui-ci aurait une gravure en 6 nm, contre 7 nm sur le modèle actuel. Le gain pourrait permettre d’avoir un peu plus de puissance, ou au moins tout en autant, tout en dégageant moins de chaleur.

Ce nouveau modèle de PS5 pour 2022 devrait donc être une simple révision. Il ne faut pas s’attendre à une PS5 Pro ou une PS5 Slim. Comme dit précédemment, le design extérieur de la console ne devrait pas bouger. En réalité, il est même possible que Sony ne communique pas publiquement sur ce changement. Après tout, la PS4 a eu le droit à plusieurs modèles (hors PS4 Slim et PS4 Pro) et Sony n’a rien dit publiquement. L’un des modèles permettait notamment d’avoir moins de bruit au niveau des ventilateurs.

En tout cas, tout se passe bien pour Sony en ce moment. Le groupe a lancé sa console en novembre dernier et il a récemment révélé avoir vendu 7,8 millions d’exemplaires dans le monde. Le démarrage est plus fort que celui de la PS4 en son temps. Cela peut surprendre quand on sait que la console est très compliquée à trouver, tellement le stock part vite.