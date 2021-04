Sony et PlayStation signent une année record ; la PS5 fait mieux que la PS4

Sony Interactive Entertainment a bouclé une année fiscale record (période Mars 2020-Mars 2021), largement porté par la forme olympique de la branche PlayStation. La division gaming du groupe affiche ainsi à elle seule un chiffre d’affaires de 20,2 milliards d’euros sur un an (15 milliards l’année précédente), soit plus de 20% de l’ensemble du CA de Sony en 2020 (98,4 milliards d’euros sur l’année, pour 8,9 milliards de bénéfices). C’est du jamais vu ou presque puisque seul Tencent a fait aussi bien (en 2020) dans le secteur du jeu vidéo. Le bénéfice opérationnel atteint 2,6 milliards d’euros (contre 1,8 milliard d’euros en 2019), là encore un record. Sony a gagné plus d’argent avec PlayStation en 2020 que durant toute l’ère de la PS2.

Record encore, le nombre de jeux PS4/PS5 écoulés sur l’année fiscale, qui a dépassé les 338 millions de titres, dont 58 millions de jeux issus des PlayStation Studios. Sony explose le record de 2019 (276 millions de jeux vendus). Sachant que les 2/3 de ces ventes s’est fait sur le démat (où Sony touche sa commission de 30%), on imagine sans peine l’impact financier pour Sony : les revenus du PSN ont ainsi culminé à 14,3 milliards d’euros sur l’année fiscale. Autre record, en un chiffre ébouriffant : 1,5 milliard de jeux PS4 se sont vendus depuis le lancement de la console.

Et les ventes de PS5 me direz-vous ? Malgré la pénurie de composants, la PlayStation 5 fait (un peu) mieux que la PS4 au même stade, soit 3,3 millions de consoles livrées lors du Q1 2021 (qui termine l’année fiscale de Sony), contre 3,1 millions pour la PS4 . Sony a déjà vendu 7,8 millions de PS5, ce qui est au dessus des 7,6 millions de la PS4 sur les premiers mois de son lancement.

Il est évident que Sony aurait pu livrer beaucoup plus de consoles étant donné le niveau stratosphérique de la demande, mais le fabricant n’a pas réussi à ouvrir de nouvelles unités de production dans le contexte. La remarque vaut aussi pour Xbox, qui a vu son bénéfice progresser de 50% sur le Q1. Les deux consoles next gen étant quasiment introuvables en France, on peut donc supposer que certains marchés sont beaucoup mieux desservis que d’autres (prioritaires ?). Ce petit aparté permet de conclure que la pandémie de COVID a été une énorme aubaine pour la next gen, qui effectue un démarrage record malgré une pénurie massive de composants.

Sony envisage le meilleur pour 2021, avec un chiffre d’affaires encore en hausse (22 milliards d’euros) pour la branche PlayStation, et un bénéfice un peu en baisse (2,4 milliards d’euros)