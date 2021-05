[Test] POCO X3 Pro : des perfs correctes pour un smartphone à moins de 300 euros, mais vraiment pas plus

Le POCO X3 Pro se positionne sur le segment des smartphones à moins de 300 euros, un segment dans lequel on trouve désormais des mobiles largement au niveau de specs de la catégorie au dessus. Avec son processeur Snapdragon 860 et son capteur 48 Mpx, le POCO X3 Pro semble à priori bien armé pour intégrer la longue liste des smartphones Android qui en proposent beaucoup pour un ticket d’entrée minime. Après quelques jours d’utilisation, notre bilan est cependant un peu plus contrasté, même si l’impression globale reste plutôt positive.

Ce gros logo au dos, c’est quelque chose tout de même…

Un design clivant

Le POCO X3 Pro, c’est d’abord un look qui détonne dans le paysage mobile actuel, avec cet énorme logo POCO au dos de l’appareil. Difficile d’accrocher à ce choix de design, même si bien évidemment tous les goûts sont dans la nature. La bande bleutée/noire/bronze et ce logo en plein centre nous font un peu penser aux autocollants de certaines anciennes sportives automobiles. Bref, on a un peu de mal avec ça, mais ce n’est pas le plus important sur un smartphone, d’autant plus lorsque ce dernier est tarifé à 250 euros.

Le POCO X3 Pro est sacrément épais

La seconde caractéristique de design qui nous saute aux yeux pour ainsi dire, c’est l’épaisseur du « bouzin » : avec près d’1 cm d’épaisseur (9,5 mm exactement) et 220 grammes sur la balance, le POCO X3 Pro est l’un des smartphones les plus massifs qui nous soit tombé entre les mains. A cet aspect mastoc général il faut rajouter un bloc photo vraiment très protubérant, qui rajoute 4 mm supplémentaires à l’ensemble. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ces dimensions assez imposantes rendent le X3 Pro plutôt agréable à prendre en main. Oublié l’effet savonnette de nombre de smartphones nettement plus haut de gamme…

Une dalle correcte, mais le 120 Hz déçoit

L’écran est une dalle LCD 6,67 pouces FHD+ au format 20:9 qui offre un taux de rafraichissement de 120 Hz (60 HZ par défaut). L’affichage est globalement correct, mais les couleurs sont un peu ternes (et trop pétantes dans le mode saturé), peu fidèles, et l’on remarque quelques effets de pixellisation malgré la définition de 2400×1080. L’implémentation du 120 HZ s’avère nettement plus décevante puisque l’on remarque de nets ralentissements et saccades sur les scrollings, qu’il s’agisse de pages web voire de l’interface générale MUI 12. En 60 HZ, c’est encore pire bien sûr. On peine tout de même à comprendre ces soucis de fluidité sur une dalle 120 Hz (et sachant que c’est un 860 qui mouline derrière…). Pour finir, la luminosité maximale de la dalle n’est vraiment pas très élevée, ce qui signifie que le mobile n’est pas franchement adapté pour une utilisation en extérieur, surtout pas beau temps.

De la puissance, mais pas partout

Et puisque l’on parle des perfs, là encore c’est une petite déception : les bench affichent les scores habituels et prometteurs du Snapdragon 860, mais comme nous le disions plus haut, on remarque de nets ralentissements et saccades sur l’interface MUI 12, comme si le smartphone avait manqué l’étape de l’optimisation logicielle. En revanche rien à dire sur les perfs avec les apps et notamment les jeux, même si l’écran un peu poussif du X3 Pro ne permet pas d’obtenir une image aussi piquée et nette que d’habitude sur un Genshin Impact (notre jeu d’évaluation sur les derniers mobiles testés sur KG). On pouvait tout de même s’attendre à un peu mieux pour un mobile équipé du Snapdragon 860 et de 6 ou 8 Go de RAM selon les modèles. A noter que le capteur d’empreintes est placé sur le bouton d’activation (sur la tranche de droite, juste en dessous des boutons de volume), et que ce dernier fonctionne sans soucis.

Audio : très bon au casque

Concernant la partie audio, c’est plutôt moyen au niveau des HP, avec un son qui sature assez vite dès que l’on monte en volume. C’est en revanche plutôt très bon au casque (branché via le port Jack encore présent !), avec un rendu sonore bien équilibré et précis, à l’aise sur tous les types de contenus et de genres musicaux.

Photo : capteur au top… mais ISP à la ramasse

Le POCO X3 Pro fait-il un bon photophone ? La réponse est non. Est-il suffisant en photo pour son positionnement tarifaire ? Oui, mais de justesse. En conditions de luminosité médiane, sans trop de contrastes zones sombres/zones claires, le X3 Pro rend des clichés tout à fait satisfaisants, de ceux qui nous font nous dire que la partie photo a sacrément bien évoluée sur les smartphones modernes d’entrée de gamme. Tout se gâte lorsque la prise de photo s’appuie sur l’ISP de l’appareil, dont les résultats frôlent parfois le catastrophique.

Sans le HDR activé…

… et avec le HDR

Photo prise avec le capteur 48 Mpx

Passe encore pour le HDR, qui parvient assez bien à déboucher les zones trop sombres ou trop claires, mais le mode nuit est une blague qui lisse tout à mort et ne sert globalement à rien, le zoom 10x s’avère inexploitable (au delà du grossissement 2x, on oublie), l’autofocus est instable, le mode Macro est en fait un mode flou (ce n’est même pas exagéré de le dire), et le mode IA est tellement inconstant qu’il pourrait tomber dans la case des outils créatifs avec rendu aléatoire.

Devinette, l’un des deux clichés ci-dessus (en basse lumière) a été pris avec le mode nuit et l’autre sans… Le mode nuit ne sert globalement à RIEN

Il m’a été totalement impossible d’obtenir une mise au point nette en mode Macro sur un objet rapproché

Le constat semble cruel, mais il faut tout de même rapeller qu’en conditions de luminosité « classique », et surtout avec le capteur 48 Mpx, les clichés sont réellement corrects, parfois vraiment bons même…

Un champion de l’endurance

L’autonomie est le gros point fort du Poco X3, ce qui n’étonne guère avec une batterie de 5160 mAh. Une fois chargé et en utilisation régulière, notre POCO de test a tenu près de 4 jours avant de demander grâce (en affichage 60 Hz, que l’on pourra largement privilégier au vu du manque d’optimisation du 120 Hz). Et pour ne rien gâcher, le mobile est compatible avec la recharge rapide (33W).

Conclusion : la fiche technique ne fait pas tout

Le POCO X3 Pro n’est pas un mauvais bougre, et sur le papier, on s’attendait à un nouveau prétendant au titre de « mobile le plus performant dans la gamme tarifaire en dessous des 300 euros ». Au final, le X3 Pro en offre certes pas mal pour son prix, mais pêche sur tellement de points qu’il ne parvient jamais à faire oublier sur quel segment de gamme il se situe. C’est assez dommage avec de tels composants (Snapdragon 860, capteur photo 48 MPx) et avec ce niveau d’endurance., mais cela illustre aussi l’adage selon lequel « une fiche technique ne rend pas les coups ».

