Twitter compte 199 millions d’utilisateurs, mais déçoit les marchés

Twitter révèle qu’il compte désormais 199 millions d’utilisateurs sur sa plateforme. Cela représente une hausse de 20% par rapport à la même période il y a un an, où ils étaient 166 millions. Malheureusement, c’est inférieur aux attentes des analystes qui misaient sur 200 millions.

199 millions d’utilisateurs sur Twitter… et des déceptions

Ce n’est pas la seule déception. Twitter a émis des perspectives financières pour le trimestre en cours qui n’ont pas rassuré les marchés. Le réseau social s’attend à dégager entre 980 millions et 1,08 milliard de dollars de recettes, dans la fourchette basse des prédictions des analystes. « Nous anticipons toujours que nos revenus totaux pour 2021 grossiront plus rapidement que nos dépenses en partant du principe que la situation sanitaire mondiale continue de s’améliorer et qu’on ne soit affecté que de façon modeste par le déploiement des changements liés à iOS 14.5 », a déclaré le groupe.

Pour le premier trimestre de 2021, Twitter a réalisé un chiffre d’affaires de 1,04 milliard de dollars. Cela représente une hausse de 24% sur un an. Une très grande majorité des revenus (899 millions de dollars) vient de la publicité. Le reste vient de licences et d’autres services. Pour ce qui est du bénéfice net, il a été de 68 millions de dollars (8 centimes par action), contre des pertes de 8,4 millions de dollars l’année dernière à la même période (1 centime par action).

Au vu des déceptions, l’action de Twitter a chuté de 11,51% à la Bourse en post-séance pour être à 57,60 dollars.