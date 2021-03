Netflix annonce 40 nouveaux animes pour 2021

Netflix va beaucoup miser sur les animes en 2021, au point de proposer 40 nouveaux titres. Cela représentera le double de ce qui a eu en 2020. Le service de streaming a fait l’annonce cette semaine lors de la AnimeJapan Expo.

2021 va marquer l’arrivée de 40 nouveaux animes sur Netflix

« Nous voulons pouvoir être fiers d’être la meilleure destination de divertissement avec un contenu de bonne qualité », a déclaré Taiki Sakurai, producteur en chef des animes chez Netflix, dans une interview à Bloomberg. « La croissance de notre activité est directement liée à la croissance de nos anime », a-t-il ajouté.

Le nombre d’amateurs d’animes dans le monde augmente d’environ 50% par an, a déclaré Taiki Sakurai. La moitié des 200 millions d’abonnés de Netflix dans le monde ont regardé au moins un anime au cours des derniers mois, a-t-il ajouté. On sent en tout cas que Netflix veut attirer les fans d’animes en 2021 et cela se ressent au niveau des employés. Taiki Sakurai était le seul à s’occuper de ce genre il y a quatre ans. Son équipe est maintenant composée de 12 personnes.

Quels seront les animes qui arriveront sur Netflix en 2021 ? Il n’y a pas encore la liste de 40 nouveaux programmes. Mais quelques-uns sont d’ores et déjà connus. Il y a notamment Yasuke, Resident Evil: Infinite Darkness, Gokushufudo (The Way of the House Husband), Eden et Valkyrie Apocalypse.