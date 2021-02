Stadia a loupé ses objectifs de joueurs par centaines de milliers

Google a du mal à connaître le succès avec Stadia, à tel point que le groupe a loupé son objectif de joueurs par centaines de milliers selon Bloomberg. Le groupe s’attendait réellement à avoir beaucoup de personnes sur sa plateforme de cloud gaming. C’est tout sauf le cas.

Il n’y a pas que pour le nombre de joueurs où Google a loupé ses objectifs pour Stadia. Cela concerne également les ventes pour la manette. Celle-ci est disponible au prix de 69 euros.

Google a eu les yeux plus gros que le ventre avec Stadia

Stadia est tout sauf parfait et les développeurs qui travaillent sur Stadia le savent. Plusieurs d’entre eux savaient d’avance que le service n’était pas prêt au moment où il a été lancé à la fin 2019. Ils souhaitaient que Google parle d’un service en bêta, mais la société n’a pas choisi cette direction et n’a jamais dit au public que des bugs majeurs pouvaient apparaître. En face, Microsoft a d’abord lancé xCloud en bêta. Amazon a fait de même avec son service Luna.

Le plus important sur un service de cloud gaming ou une console est le catalogue de jeux. Dans le cas de Stadia, le catalogue était plus que léger au départ. C’est toujours le cas en réalité, malgré quelques titres phares. Red Dead Redemption II, par exemple, est disponible sur Stadia et Google a versé 10 millions de dollars à Rockstar Games pour que le studio puisse le porter sur la plateforme de cloud gaming. Ce n’est pas le seul : Google a également versé des millions de dollars à plusieurs studios pour avoir leurs jeux. Malheureusement pour le groupe, les dépenses ont été supérieures aux rentrées d’argent.

Quel avenir pour Stadia ?

Récemment, Google a annoncé la fermeture de ses studios de développement de jeux pour Stadia. Le service de cloud gaming va ainsi proposer des jeux tiers et non des jeux first-party. L’intérêt sera donc limité pour les joueurs, puisque les titres qui seront disponibles dessus seront également accessibles sur consoles et PC. Mais Google l’assure : Stadia reste en place.