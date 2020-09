Amazon dévoile Luna, son service de cloud gaming

Amazon a annoncé aujourd’hui Luna. Il s’agit de son propre service de cloud gaming qui vient directement concurrencer Stadia de Google. Son annonce n’est pas tellement une surprise, au vu des nombreuses rumeurs qui ont circulé à son sujet.

Luna va disposer d’un catalogue avec plus de 100 jeux. Parmi les titres disponibles au lancement, il y aura Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzu et Brothers: A Tale of Two Sons. Amazon promet que de nouveaux jeux seront ajoutés au fil du temps. D’ailleurs, Assassins Creed: Valhalla, Far Cry 6 et Immortals Fenyx Rising d’Ubisoft seront disponibles sur Luna en même temps que sur les autres supports.

Luna permettra de jouer jusqu’à 60 images par seconde. Seul le support du 1080p sera proposé au lancement, mais la 4K arrivera plus tard. Jouer en 1080p requiert 10 Mb/s au minimum. Pour la 4K, il faut 35 Mb/s au minimum.

Le service de cloud gaming sera disponible sur PC, Mac, Fire TV, iPhone et iPad. Pour les iPhone et iPad, il faudra passer par un navigateur Internet et non une application parce qu’Apple a des règles plus que limitées pour les services de cloud gaming. Concernant Android, le support sera disponible (avec une application), mais ce ne sera pas prêt au lancement.

Naturellement, Amazon a présenté une manette qui s’appelle tout simplement « Manette Luna ». Le groupe n’a pas réinventé la roue : la manette ressemble beaucoup à celle de la Xbox et à la manette Switch Pro. À l’instar de la manette pour Stadia, la manette Luna se connecte directement sur les serveurs d’Amazon pour réduire la latence au maximum. Il est par ailleurs possible d’utiliser l’assistant vocal Alexa pour réaliser des actions. Et pour ceux qui ne sont pas intéressés, ils pourront jouer avec n’importe quelle manette Bluetooth ou bien avec le combo clavier + souris.

En outre, il y a une intégration avec Twitch (qui appartient à Amazon). Il sera possible de regarder des personnes en direct sur Twitch puis lancer le jeu sur Luna si on le désire. Et inversement, il sera possible de voir des parties diffusées sur Twitch depuis Luna.

Luna sera lancé le mois prochain aux États-Unis. Le prix sera de 5,99$/mois au lancement et il sera possible de jouer sur deux appareils en même temps. Quant à la manette Luna, elle sera proposée pour 49,99$ au lancement.

Disponibilité à l’international ?

Amazon ne communique malheureusement aucune information sur la disponibilité de Luna en France et dans le reste du monde. On espère en savoir plus prochainement.