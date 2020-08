La bêta d’xCloud démarre aujourd’hui sur Android

Les utilisateurs de smartphones Android qui sont aussi abonnés au Xbox Game Pass Ultimate peuvent se lancer dès aujourd’hui dans la bêta d’xCloud, le service de cloud gaming de Microsoft. Un trailer décrit les points forts de l’offre (plus d’une centaine de gros jeux AA ou AAA jouables n’importe où), mais aussi les conditions nécessaires pour accéder à xCloud, soit un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate (une quinzaine d’euros mensuel), une connexion WiFi ou LTE solide, l’app mobile (disponible uniquement sur Android), et un contrôleur compatible (accessoire dédié ou manettes Xbox One/PS4). xCloud sortira de la phase bêta au mois de septembre. Rappelons qu’il y a quelques jours, Apple a donné une fin de non recevoir à xCloud sur iOS, jugeant que le service ne permettait pas de valider chacun des jeux proposé. Les joueurs Xbox équipés d’un iPhone apprécieront sans doute cet argument en bois.