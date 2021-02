Starlink : Elon Musk promet que le débit passera à 300Mbps dès cette année

Starlink est lancé. L’internet via satellite à très haut débit devrait même faire ses débuts en France dans le courant de l’année. Pour l’instant, les premiers retours sont très majoritairement positifs, d’autant plus qu’ils proviennent d’utilisateurs souvent situés en zone blanche (zones peu ou pas couvertes par la Fibre et parfois même par l’ADSL). Les débits en download généralement constatés oscillent entre 100 et 150Mbps, ce qui est forcément une petite révolution pour des personnes qui peinaient auparavant à toucher les 4 ou 5Mbps !

Speed will double to ~300Mb/s & latency will drop to ~20ms later this year — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2021

Et ce n’est qu’un début. Elon Musk promet déjà que les débits et la latence s’amélioreront très vite. Ainsi, en réponse au tweet d’un particulier qui affichait les débits de son abonnement Starlink (à 130 Mbps), Elon Musk a répondu laconiquement : « La vitesse (de débit, Ndlr) doublera aux alentours des 300Mbps et la latence chutera en dessous des 20ms plus tard cette année. » Le lancement régulier de nouveaux satellites Starlink devrait en effet améliorer rapidement à la fois la couverture et la puissance du réseau. Vivre au milieu de nulle part et jouer en réseau le soir sur son Pc gaming ne tiendra bientôt plus du simple fantasme de geek misanthrope …