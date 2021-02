Justice League Snyder Cut : la bande-annonce est arrivée !

La bande-annonce du Snyder Cut de Justice League est maintenant disponible. Le film sortira le 18 mars prochain sur HBO Max. Il faudra malheureusement attendre le 22 avril pour la sortie en France.

La bande-annonce finale pour le Snyder Cut de Justice League

Cette bande-annonce du Snyder Cut de Justice League montre les différents personnages du film. On retrouve Ben Affleck (Batman), Ray Fisher (Cyborg), Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman), Henry Cavill (Superman) et Ezra Miller (Flash). Le film marquera également le retour du Joker de Jared Lato avec une apparence totalement différente de celle de Suicide Squad.

Comme le montre la bande-annonce, le Snyder Cut de Justice League aura un ratio différent (1.66:1 en l’occurrence). Une autre particularité est que le film sera très long : il durera quatre heures. D’autre part, il a une classification R-Rated aux États-Unis. Cela signifie qu’il est interdit aux moins de 17 ans, sauf s’ils sont accompagnés par un adulte. On peut donc s’attendre à de la violence et certains termes pouvant choquer les jeunes.