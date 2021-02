Justice League Snyder Cut : la date de sortie française est enfin connue

La date de sortie pour le Snyder Cut de Justice League pour la France est enfin connue : ce sera le 22 avril 2021. Il y aura donc un délai d’un mois avec les États-Unis. Le film sortira d’abord sur HBO Max le 18 mars.

Le film sera disponible en VOST et en VF dès le 22 avril 2021.

Comment expliquer ce délai d’un mois pour la date de sortie du Snyder Cut de Justice League ? Il n’y a pas de réponse officielle pour l’instant. On peut se demander s’il ne s’agit pas de réaliser le doublage puis faire le montage derrière. Mais il serait étonnant que le doublage se fasse aussi tardivement.

Il y a une autre question sans réponse : où sera-t-il possible de voir le Snyder Cut de Justice League le 22 avril en France ? « On attend encore confirmation », indique DC Comics France, qui n’est autre que la demeure officielle des super-héros DC. Aux États-Unis, le film sera seulement disponible sur HBO Max. Nous n’avons pas HBO Max en France, dont ce sera soit sur une chaîne de télévision (OCS ? Warner TV ?) soit sur un service de streaming.

On attend encore confirmation, on vous tiendra informés dès qu'on en sait plus 😉

— DC Comics France (@DCComics_FR) February 12, 2021