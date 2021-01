Justice League : le Snyder Cut sera finalement un film de 4 heures et non une série

Changement de situation pour le Snyder Cut de Justice League, qui sera finalement un film et non plus une mini-série. Il devait au départ avoir quatre épisodes d’environ une heure chacun. Ce sera en fin de compte un film de quatre heures.

Zack Snyder, le réalisateur, a fait l’annonce sur Vero, un réseau social qu’il affectionne tout particulièrement. Un utilisateur lui demande si le Snyder Cut de Justice League sera toujours une série ou s’il s’agira d’un film. Le réalisateur lui fait savoir que ce sera un film d’un seul bloc.

Zack Snyder confirms #ZackSnydersJusticeLeague will be 4 hour movie and not 4 episodes series. #TheSnyderCut opens March exclusively on HBO Max. pic.twitter.com/GM2N0G0qkt — What's On HBO Max (@WhatsOnHBOMax) January 17, 2021

Le Snyder Cut de Justice League est un film important pour de nombreux fans du DCEU. Ils vont enfin connaître la version imaginée par Zack Snyder, ce qui n’est pas tout à fait le cas avec le film qui a vu le jour en 2017. Celui-ci a été réalisé au départ par Zack Snyder, mais il a quitté le projet en cours de route à la suite du suicide de sa fille. C’est Joss Whedon qui a pris le relais. Et le résultat final comprend beaucoup d’éléments non désirés par Zack Snyder au départ. C’est là qu’intervient le Snyder Cut.

Si tout se passe normalement, le nouveau film sera disponible au mois de mars sur HBO Max. La plateforme de streaming existe seulement aux États-Unis pour l’instant. Il n’y a aucune information sur la disponibilité en France ou ailleurs. Aura-t-on un accord avec une chaîne comme OCS pour la diffusion en France ? Ou bien aura-t-on une sortie au cinéma ?