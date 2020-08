Justice League Snyder Cut : la bande-annonce fuite avant le DC FanDome !

Le DC FanDome, qui se déroule aujourd’hui, est découpé en plusieurs parties et celle dédiée au Snyder Cut de Justice League a lieu ce soir. Mais la fête est un peu gâchée puisque la bande-annonce du Snyder Cut a fuité !

Pour rappel, Justice League a vu le jour en 2017. Le film était au départ réalisé par Zack Snyder, qui s’était aussi occupé des films Man of Steel et Batman v Superman sortis respectivement en 2013 et 2016. Mais le réalisateur a annoncé quitter le projet en cours de route après le suicide de sa fille. C’est Joss Whedon, qui a notamment réalisé les deux premiers films Avengers, qui a repris le flambeau. Il a fait tourner des scènes additionnelles et a terminé la postproduction.

Le film a reçu des critiques plus que mitigées et les fans ont réclamé pendant un moment un Snyder Cut, à savoir un montage géré par Zack Snyder en personne avec sa propre vision et ses propres plans. Warner Bros a dit non pendant un moment, puis a finalement accepté. C’est là qu’intervient le Snyder Cut de Justice League.

Le film sortira en 2021 sur HBO Max. Cette plateforme est seulement disponible aux États-Unis pour l’instant. Nous ne savons pas par quel moyen de distribution le film sera proposé en France et ailleurs. En outre, il devrait être long et il se murmure qu’il pourrait être découpé en plusieurs épisodes.

Sans surprise, Warner Bros a fait supprimé la bande-annonce de YouTube. L’article sera mis à jour quand la version officielle sera publiée ce soir.