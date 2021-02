Xbox Series X : Microsoft est pessimiste sur le stock pour le premier semestre

Mettre la main sur une Xbox Series X va être tout sauf une partie de plaisir, au vu du stock limité jusqu’en juin 2021. C’est du moins ce à quoi s’attend Microsoft.

Problème de stock pour la Xbox Series X jusqu’en juin 2021

Mike Spencer, le responsable des relations avec les investisseurs de Microsoft, a indiqué au New York Times que le stock de Xbox Series X sera limité jusqu’en juin 2021. Le groupe a vendu l’intégralité de son premier stock au dernier trimestre de 2020. Il faut dire que la demande est importante et il y a eu Noël en plein milieu. Tout cela a permis à Microsoft de générer un chiffre d’affaires de 5 milliards de dollars pour la partie jeu vidéo. C’est la première fois que ce cap a été atteint, d’ailleurs.

Ce stock limité jusqu’en juin 2021 pour la Xbox Series X n’est pas tellement une surprise. Microsoft a déjà évoqué des problèmes pour acquérir la console. Il y a aussi le cas d’AMD, qui produit le processeur et la puce graphique de la console. Lisa Su, la patronne d’AMD, a reconnu qu’il fallait donner un coup de boost pour être en mesure de répondre à la demande importante des joueurs. « L’industrie doit augmenter les niveaux de capacité globaux. Nous constatons donc un certain resserrement au cours du premier semestre de l’année. Mais il y aura une augmentation de la capacité au cours du second semestre », a-t-elle indiqué lors du dernier appel téléphonique du groupe avec les investisseurs.

Même problème de stock pour Sony et la PS5

Microsoft n’est pas le seul touché par le problème de stock. En effet, Sony est dans la même situation avec sa PS5. C’est là encore AMD qui s’occupe de la production du processeur et de la puce graphique. Autant dire que le groupe a énormément de boulot. À cela s’ajoute ses cartes graphiques Radeon RX 6800 et 6900. Elles aussi ne sont pas simples à trouver.