Xbox Series X : le stock restera limité en 2021, prévient Microsoft

Acheter une Xbox Series X en 2021 ne sera pas simple, prévient Microsoft, évoquant un stock limité. C’est en rapport avec la demande qui est nettement supérieure à l’offre.

« Nous nous attendons à un engagement fort et continu sur la Xbox et à une demande importante pour les Xbox Series X et S qui sera toujours limitée par l’offre », a déclaré Amy Hood, la directrice financière de Microsoft, après l’annonce des résultats financiers du groupe.

Microsoft ne sera pas le seul avec un problème de stock pour les Xbox Series X en 2021. En effet, la situation est similaire chez Sony avec sa PlayStation 5. Les deux groupes font face à une demande réellement importante. Les joueurs doivent s’armer de patience pour espérer acheter une nouvelle console.

Toujours en rapport avec les jeux vidéo, Microsoft a indiqué que les revenus pour la division des Xbox a bondi de 40% au précédent trimestre. Satya Nadella, le patron de Microsoft, a précisé que les revenus pour les jeux vidéo ont dépassé pour la première fois le cap des 5 milliards de dollars. « Le lancement des Xbox Series X et S a été le plus grand succès de notre histoire, avec le plus grand nombre d’appareils jamais vendus en un mois de lancement », a déclaré Satya Nadella. « Les développeurs de jeux en profitent également, car ils se tournent vers nous pour toucher plus de joueurs et faire évoluer les jeux en utilisant la puissance de notre cloud. Nous avons dépassé pour la première fois ce trimestre les 2 milliards de dollars de recettes provenant de titres tiers ».