Microsoft augmente ses revenus grâce au cloud et aux Xbox

Microsoft a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de son année fiscale 2021, ce qui correspond au dernier trimestre de 2020 dans notre calendrier. Les résultats sont en hausse et supérieurs aux attentes des marchés.

Des résultats en hausse pour Microsoft, portés par le cloud et les Xbox

Le chiffre d’affaires a été de 43,1 milliards de dollars, soit une hausse de 17% par rapport à la même période un an plus tôt. Le bénéfice net a été de 15,5 milliards de dollars, en hausse de 33%. Le bénéfice par action ressort à 2,03 dollars, en hausse de 34%. « L’année dernière, nous avons assisté à l’aube d’une deuxième vague de transformation numérique qui a balayé toutes les entreprises et tous les secteurs », estime Satya Nadaella, le patron de Microsoft. « La création de leur propre capacité numérique est la nouvelle monnaie qui stimule la résilience et la croissance de chaque entreprise. Microsoft accompagne cette évolution en proposant le cloud computing le plus vaste et le plus complet au monde », ajoute le dirigeant.

Microsoft doit ses performances aux besoins accrus de ses clients, entreprises et particuliers. Ce fut le cas pour les services Internet, allant du télétravail (Office, Teams, etc) au jeu vidéo (Xbox). Il y a également le cloud avec Azure. Rien qu’Azure a vu ses revenus augmenter de 50% (sans plus de détails).

Le dernier trimestre de 2020 a été également marqué par l’arrivée des Xbox Series X et Xbox Series S. Le chiffre d’affaires de la division Xbox (non spécifié) a bondi de 40% sur un an. En outre, la filiale Productivité de Microsoft a engrangé 13,4 milliards de dollars, en hausse de 13% sur un an. Elle regroupe Office, des services de cloud et le réseau social professionnel Linkedin. Autre élément notable : la branche des produits Surface a atteint les deux milliards de dollars de chiffre d’affaires. La croissance sur un an est de 3%.

Les marchés ont apprécié les résultats financiers de Microsoft. L’action est en hausse de 3,70% à la Bourse en post-séance à 240,92 dollars.