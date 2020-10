Radeon RX 6800 et 6900 XT : AMD dévoile ses puissantes cartes graphiques

AMD a présenté aujourd’hui trois nouvelles cartes graphiques : Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT et Radeon RX 6900 XT. Elles se comparent respectivement aux RTX 2080 Ti/RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090 de Nvidia.

Toutes les trois sont basées sur la dernière technologie RDNA 2 d’AMD, que l’on retrouve également dans les PS5 et Xbox Series X. Ces cartes Radeon prendront en charge l’accélération matérielle du Ray Tracing pour les jeux. AMD promet par ailleurs d’affronter Nvidia avec le support du 1440p et de la 4K sans problème. La RDNA 2 a une consommation énergie 54% plus efficace que la précédente architecture.

AMD propose le support du Infinity Cache et une compatibilité complète avec DirectX 12 Ultimate. En outre, les cartes graphiques gèrent DirectStorage, l’API qui s’occupe du stockage des jeux sur le SSD pour soulager le processeur des tâches de décompression.

Voici les caractéristiques dévoilées par AMD. La Radeon RX 6800 pour commencer :

60 unités de calcul

Fréquence de 1 815 MHz (2 105 MHz en boost)

128 Mo de cache

16 de RAM GDDR6

250 W de puissance

La Radeon RX 6800 XT ensuite :

72 unités de calcul

Fréquence de 2 015 MHz (2 250 MHz en boost)

128 Mo de cache

16 de RAM GDDR6

300 W de puissance

Et la Radeon RX 6900 XT :

80 unités de calcul

Fréquence de 2 015 MHz (2 250 MHz en boost)

128 Mo de cache

16 de RAM GDDR6

300 W de puissance

Des benchmarks pour les nouvelles cartes Radeon

AMD a naturellement partagé quelques benchs pour les jeux. Comme le montrent les images, les nouvelles cartes Radeon sont (presque) tout le temps devant les cartes de Nvidia.

Radeon RX 6800 avec les jeux en 1440p

Radeon RX 6800 avec les jeux en 4K

Radeon RX 6800 XT avec les jeux en 1440p

Radeon RX 6800 XT avec les jeux en 4K

Radeon RX 6900 XT avec les jeux en 4K

Date de sortie et prix

Les cartes graphiques Radeon RX 6800 et Radeon 6800 XT seront disponibles dès le 18 novembre à 579 dollars et 649 dollars respectivement. La Radeon RX 6900 XT sera là le 8 décembre pour 999 dollars. Les prix en euros ne sont pas dévoilés pour l’instant. AMD est en tout cas un peu plus agressif que Nvidia. Sa RadeonRX 6800 XT coûte 50 dollars de moins que la RTX 3080.