Ryzen 5000 Zen 3 : AMD dévoile ses nouveaux processeurs puissants

AMD a levé le voile sur ses nouveaux processeurs, les Ryzen 5000. Ils profitent de la nouvelle architecture de coeur Zen 3 et proposent des performances au rendez-vous. Ils sont destinés aux ordinateurs de bureau.

Avec une amélioration de 19% de l’IPC face à la précédente génération dans les charges de travail, l’architecture Zen 3 permet d’atteindre de nouveaux records en performances gaming et de création de contenus, selon les dires du groupe. Zen 3 réduit les temps de latence avec une communication accélérée entre les cœurs et le cache, tout en doublant la quantité de mémoire cache L3 accessible par cœur. Elle offre jusqu’à 2,8x les performances par watt en comparaison avec Intel, toujours selon AMD.

Voici le détail :

AMD Ryzen 5 5600X : 6 cœurs, 12 threads, 65 W, cadence de 3,7 GHz (jusqu’à 4,6 GHz en boost), 35 Mo de cache, Wraith Stealth

AMD Ryzen 7 5800X : 8 cœurs, 16 threads, 105 W, cadence de 3,8 GHz (jusqu’à 4,7 GHz en boost), 36 Mo de cache

AMD Ryzen 9 5900X : 12 cœurs, 24 threads, 105 W, cadence de 3,7 GHz (jusqu’à 4,8 GHz en boost), 70 Mo de cache

AMD Ryzen 9 5950X : 16 cœurs, 32 threads, 105 W, cadence de 3,4 GHz (jusqu’à 4,9 GHz en boost), 72 Mo de cache

Selon AMD, le Ryzen 9 5950X avec ses 16 cœurs offre les performances simple cœur les plus élevées de tous les processeurs pour le jeu. Il offre également les meilleures performances multicœur de tous les processeurs pour le jeu. Le gain de performances va jusqu’à 26% en jeu.

Comparaison entre l’Intel Core i9-10900K (gris) et l’AMD Ryzen 9 5900X (orange)

Les cartes mères AMD de la série 500 sont prêtes pour les processeurs AMD Ryzen 5000 Series via une simple mise à jour du BIOS. Cette prise en charge est rendue possible par un écosystème comptant plus d’une centaine de cartes mères AMD 500 disponibles chez tous les grands fabricants.

Prix et date de sortie des processeurs AMD Ryzen 5000

Les quatre processeurs seront disponibles à l’achat le 5 novembre prochain. Les prix (seulement en dollars pour l’instant) sont les suivants :