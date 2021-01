Bouygues Telecom veut dépasser SFR et devenir le numéro 2

Bouygues Telecom a pour ambition de dépasser son concurrent SFR et devenir le deuxième opérateur en France. Il veut également être un acteur majeur dans la fibre. Tels sont ses projets d’ici 2026.

Comme on peut s’en douter, dépasser SFR va nécessiter des investissements et Bouygues Telecom le sait bien. Le groupe prévoit des investissements bruts annuels d’environ 1,5 milliard d’euros entre 2021 et 2025. Ce sera environ 1,4 milliard d’euros en 2026. En comparaison, le montant a été autour de 1,25 milliard d’euros en 2020.

Bouygues Telecom compte beaucoup travailler sur le déploiement de la 5G et la fibre (FTTH) pour dépasser SFR d’ici 2026. L’opérateur projette par ailleurs de conquérir 3 millions de clients supplémentaires dans la fibre.

Outre le projet de dépasser SFR, Bouygues Telecom parle d’importantes économies d’échelle à venir grâce au rachat Euro-Information Telecom. Ce groupe comprend NRJ Mobile, Auchan Télécom, Cdiscount Mobile, CIC Mobile et Crédit Mutuel Mobile. Son rachat a été validé la semaine dernière.

Bouygues Telecom évoque par ailleurs les finances. Le groupe note que ses investissements vont peser sur la marge d’Ebitda après loyer (Ebitdal). Elle devrait rester stable jusqu’en 2023, autour de 31%. Mais elle devrait ensuite repartir à la hausse et atteindre 35% en 2026. D’autre part, la société vise un chiffre d’affaires « services » supérieur à 7 milliards d’euros. Il devrait être de 4,9 milliards d’euros cette année en comparaison.