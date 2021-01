Spotify réfléchit à augmenter ses prix jusqu’à 20,99€/mois

Une importante hausse de prix est en réflexion chez Spotify, au point d’atteindre 20,99€/mois pour l’offre Famille. Le service de streaming tâte le terrain auprès des clients français en ce moment avec un sondage.

Image iGen

Actuellement, l’offre de base pour un seul compte coûte 9,99€/mois. Elle permet de retirer les publicités, d’avoir une meilleure qualité sonore, l’écoute des titres au choix, du zapping à l’infini et le téléchargement de musiques en local. Ici, Spotify propose d’augmenter le prix de 9,99€/mois pour le passer à 10,99€/mois.

Spotify évoque aussi une hausse de prix pour ses autres formules. Ainsi, l’offre Duo (valable pour deux personnes) pourrait passer de 12,99€/mois à 13,99€/mois. Et pour l’offre Famille, les nouveaux prix évoqués sont 17,99€/mois et 20,99€/mois, contre 14,99€/mois à ce jour. Ce serait le forfait qui connaîtrait la plus importante hausse de tarif. Pour sa part, l’offre Étudiante resterait à 4,99€/mois.

Voir une hausse de prix chez Spotify n’est en soi pas une surprise. Daniel Ek, le PDG du service de streaming, avait déjà évoqué ce sujet en octobre dernier. Il avait fait savoir que la plateforme devenait plus mature dans certaines régions avec du « contenu enrichi », ce qui explique les augmentations.

Pour l’instant, les prix ne bougent pas. Mais il ne faudra pas être étonné d’atteindre jusqu’à 20,99€/mois dans quelques semaines ou quelques mois.