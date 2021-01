Rachat d’ARM par Nvidia : le régulateur britannique ouvre une enquête

La Competition and Markets Authority (CMA) a annoncé se pencher sur le rachat d’ARM par Nvidia. Celui-ci a été annoncé en septembre dernier avec un coût de 40 milliards de dollars.

Le régulateur britannique va examiner les effets possibles de l’accord sur la concurrence au Royaume-Uni. La CMA veut notamment déterminer si les prix des licences ARM vont être augmentés auprès des concurrents de Nvidia une fois que le rachat sera bouclé.

Ce dossier d’ARM et Nvidia est important en soi. En effet, un nombre impressionnant d’appareils utilisent des puces qui se reposent sur l’architecture d’ARM. C’est notamment valable pour les smartphones et tablettes. Il y a aussi des puces pour les ordinateurs qui basculent sur ARM. Apple et Qualcomm en proposent. Microsoft et Amazon veulent également développer leurs propres puces ARM. Autant dire que la position de Nvidia va être délicate avec ses concurrents pour tout ce qui a un rapport avec ARM.

Pour ce qui est de la CMA, le rachat par Nvidia est scruté parce qu’ARM a ses bureaux au Royaume-Uni (à Cambridge en Angleterre). Le régulateur pourrait donc choisir d’intervenir pour des raisons telles que l’intérêt public ou la sécurité nationale. Mais il n’évoque aucun blocage pour l’instant. Tout dépendra des résultats de l’enquête.

Rien n’est acté pour l’instant, Nvidia doit attendre le feu vert des différentes autorités dans le monde pour valider le rachat d’ARM. Cela va prendre plusieurs trimestres.